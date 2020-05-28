В Роспотребнадзоре рассказали, как и где дети могут отдохнуть этим летом. Документ с рекомендациями ведомства за подписью его главы Анны Поповой размещен на официальном сайте.

В первую очередь, дети смогут отдыхать только в лагерях своего региона, сказано в документе. Также при открытии смены работники должны проводить генеральную уборку с дезинфекцией и осуществлять текущую дезинфекцию помещений, на входах в здания устанавливать дозаторы с антисептиком, а также проводить ежедневные "утренние фильтры". При выявлении у ребенка симптомов ОРВИ его следует изолировать до приезда родителей или "скорой".

Все сотрудники обязаны сдать анализ на антитела к коронавирусу, они должны заезжать в лагерь одновременно и в течение смены не могут его покидать. Аналогичные правила, помимо анализа, распространяются и на детей. Родителей в течение всей смены в лагерь также не пустят, сказано в документе. Дополнительно он устанавливает правила работы работников пищеблока и медиков, находящихся на территории учреждения.