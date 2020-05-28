Минздрав РФ выпустил новые методические рекомендации, связанные с больными коронавирусом. Согласно документу, министерство уточняет правила внесения случаев COVID-19 в статистику.
"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в рекомендациях.
Также в документе приведены примерные формулировки нозологических компонентов диагнозов, связанных с COVID-19:
1. COVID-19, положительный результат теста на вирус U07.1
2. COVID-19 U07.1
3. COVID-19, вирус не идентифицирован U07.2
4. Подозрение на COVID-19 U07.2
5. Подозрение на COVID-19, тест не проведен U07.2
6. Подозрение на COVID-19, исключенное отрицательным
результатом теста на вирус Z03.8
7. Наблюдение при подозрении на COVID-19 Z03.8
8. Носительство возбудителя COVID-19 Z22.8
9. Контакт с больным COVID-19 Z20.8
10. Скрининговое обследование с целью выявления COVID-19 Z11.5
11. Изоляция Z29.0
Напомним, на утро 28 мая в России выявлено 370 680 заболевших коронавирусом, в Татарстане их 2966 человек.
комментарии