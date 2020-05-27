Агентство ЦИАН исследовало рынок арендной недвижимости в Приволжском федеральном округе и обнаружило самые дорогие квартиры.

В пятерке элитного арендного жилья первое место заняла квартира в Казани на улице Касаткина. Она обойдется в 200 тысяч в месяц и представляет собой двухуровневый пентхаус площадью 200 «квадратов» в шаговом доступе от Кремлевской набережной, с видами на реку Казанку, с современной отделкой, дорогой мебелью и техникой.

Стоит отметить, что почти столько же - 190 тысяч - стоит самая дорогая квартира в Самаре, 180 - в Уфе, 150 - в Нижнем Новгороде. В Перми самая дорогая квартира сдается за 118 тысяч. При этом в Мордовии, Марий Эл и Удмуртии максимальным ценником стали всего 50 тысяч.