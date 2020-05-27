В Татарстане предприимчивые граждане начали торговать талонами в МФЦ. Как сообщили в пресс-службе учреждения, ситуация сложилась из-за режима приема по записи и большой востребованности услуг.

"Этой ситуацией, судя по поступающим к нам сообщениям, пользуются предприимчивые дельцы и продают людям места в очереди. Это возможно в случаях, когда МФЦ в неотложных для людей ситуациях, осуществляет прием без предварительной записи. Видимо, в этой экстренной помощи приверженцы незаконного обогащения

усмотрели личную выгоду", - рассказала директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, сотрудники МФЦ знают о возможных незаконных действиях, а также просят граждан сообщать о подобных фактах. Если они подтвердятся, сведения о будут переданы в правоохранительные органы. Также Ленара Музафарова подчеркнула, что заявителям не стоит поддерживать своими деньгами незаконную деятельность, а в случае острой необходимости можно обратиться в МФЦ, объяснить ситуацию и получить услугу.

"Мы предвидели возможность мошеннических действий в условиях ограниченного приема, и потому изначально ввели принцип предварительной записи - один талон, одна услуга. При этом в МФЦ ФИО заявителя сверяется. И в паспорте, и в электронном талоне они должны совпадать", - отметила глава МФЦ Татарстана.



