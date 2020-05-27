Футболисты казанского ФК "Рубин" сдали тест на COVID-19, был выявлен положительный результат.

По информации пресс-службы клуба, это тест Николая Пояркова. Он был отправлен на дополнительную проверку, где положительный результат также подтвердился. Сейчас футболист находится на самоизоляции дома в Казани, с другими игроками, по заверению представителей "Рубина", он не контактировал.

Ранее COVID-19 нашли еще у одного футболиста клуба Константина Плиева, он находился во Владикавказе.

25 мая игроки за исключением Плиева и Пояркова, тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными. Футболисты с отрицательными результатами тестов могут приступать к тренировкам небольшими группами, отметили в пресс-службе.