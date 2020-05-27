В Пестречинском районе Татарстана пожар в частном доме мог закончится трагедией, однако ее предотвратили установленные в помещении пожарные извещатели.

Как рассказали в МЧС РТ, сигнал о возгорании в деревне Колкомерка по улице Амбарная, дом 26 поступило в сегодня в три часа ночи. Пожар начался с сарая, позже огонь перекинулся перекинулся на жилой дом. К месту вызова были направлены пожарные добровольцы и сотрудники МЧС, первые из них прибыли на место через 18 минут.

На момент прибытия происходило открытое горение дома и надворных построек по всей площади - частный жилой дом, бревенчатая баня, сарай и гараж. Все строения находились под общей двухскатной кровлей, крытой железом по деревянной обрешетке. С огнем сражались более четырех часов, в итоге вся недвижимость и имущество сгорело. В доме проживала многодетная семья с ребенком-инвалидом, все шесть человек успели выбраться из горящего здания благодаря пожарным извещателям, которые сработали при задымлении. Приборы в доме были установлены почти год назад в рамках социальной программы по поручению президента РТ.

Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Дом и надворные постройки были застрахованы, сообщают в МЧС, семья будет жить в доме брата в этой же деревне.