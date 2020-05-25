Жительница Татарстана Маскуда Минидарова называет себя матерью погибшего певца Олега Яковлева, который был известен как один из солистов группы "Иванушки International". Об этом сообщает Mash.

По информации издания, женщина надеется доказать родство с помощью ДНК-теста. По словам Маскуды, Яковлев родился в РТ, подростком ушел из дома из-за ссоры с отчимом, а товарищи позвали его в Москву. Позже женщина увидела певца в клипе "Иванушек", на концерте в Казани, как утверждается, подошла к нему, однако он тайно попросил ее молчать и не "говорить ничего лишнего".

Яковлев умер в 2017 году, его биоматериал пока еще хранится, срок хранения истекает 29 июня 2020 года, через три года после смерти. Сейчас женщина ищет деньги, чтобы сделать тест. При этом она утверждает, что ничего не знала о 200 миллионах, которые остались у Яковлева, а на эти деньги она бы выпустила альбом и отдала на постройку хосписа.

В 2019 году Минидарова также была на передаче Андрея Малахова, где на всю страну рассказала о том, что она мать артиста.