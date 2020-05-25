Ильсур Метшин сегодня на "деловом понедельнике" заявил, что масочно-перчаточный режим в Казани может продлиться до конца года.

"Такой режим как минимум этот год нас будет сопровождать", - приводит InKazan слова главы города.

Также Метшин отметил, что в Татарстане и его столице делается все, чтобы вернуться к нормальной жизни, но смягчение режима самоизоляции возможно только при строжайшем соблюдении всех правил и норм гигиены.

Напомним, что на 25 мая в Татарстане всего зарегистрировано 2849 случаев коронавируса, порядка половины из них приходится на Казань. Обязательный масочно-перчаточный режим в городе и республике был введен с 12 мая, после отмены цифровых пропусков и некоторого ослабления режима самоизоляции.