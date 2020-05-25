Жители Казани устроили борьбу за уволенного тренера центра дзюдо "Батыр". Они сняли видеообращение к Путину и разместили его в сети.

"Наши сыновья и дочери занимались дзюдо у тренера спортивной школы олимпийского резерва Артура Серазетдинова. Благодаря его упорному труду на протяжении более пяти лет дети добились высочайших результатов, став чемпионами Татарстана и даже Поволжья, могли в будущем даже войти в состав олимпийской сборной. Однако из-за личной неприязни в отношениях со стороны директора "Батыра" Ленара Манапова наш наставник был незаконно уволен из тренерского штаба, и наших детей сейчас лишают спортивного будущего", - заявили родители воспитанников.

Авторы обращения сообщают, что они писали письма Манапову, президенту федерации РТ по дзюдо Павлу Николаеву, ответа ни от кого не получили, именно поэтому решили просить помощи у Владимира Путина.

В Минспорта Татарстана объяснили увольнение тренера. По данным министерства, он был уволен законно и заслуженно.

"Серазетдинов А.Р. был уволен в соответствии п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание)", - цитируют в Минспорта слова директора "Батыра". Основанием для этого стали многократные случаи несоблюдения трудовой дисциплины, а также многочисленные жалобы со стороны родителей на неподобающее поведение Серазетдинова А.Р. по отношению к занимающимся. Был организован тренерский совет, приняты к сведению заявления родителей и объяснительные записки от тренеров-преподавателей, на основании чего было принято решение об увольнении", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что сам Ленар Манапов направил заявление с приложенными обращениями родителей в Следком РТ. Проводится доследственная проверка. Дети будут переведены к другим тренерам.