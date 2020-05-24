Прибывающих в Татарстан не будут отправлять на обсервацию при наличии у них справки

Люди, прибывающие на территорию Татарстана из других регионов, смогут миновать обязательную двухнедельную изоляцию при наличии справки об отсутствии признаков COVID-19. Такие изменения внес кабмин РТ в постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

Согласно документу, человек, который сможет предоставить справку о своем здоровье, сможет избежать обязательной двухнедельной изоляции. Правило также распространяется на тех, кто перед приездом в Татарстан уже просидел двухнедельную обсервацию в другом регионе. Отмечается, что справка должна быть получена максимум за два дня до прибытия в республику.

Отметим, ранее все прибывающие в Татарстан должны были отправиться на обязательную обсервацию.