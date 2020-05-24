Стало известно, какие регионы преодолели пик эпидемии коронавируса

Среди регионов России только Москва и Подмосковье преодолели пик заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Такому результату способствовало то, что с конца апреля в столице и Подмосковье значительно увеличилось число тестов. Это помогло выявить заболевших на ранних стадиях и предотвратить количество зараженных. Эксперт отметил, что вырос процент бессимптомных носителей COVID-19, что также помогло ускорить достижения пика заболеваемости.

Агаси Тавадян отметил, что остальные регионы сейчас находятся на пике или подойдут к нему в ближайшие одну-две недели. Также он сообщил о вероятности второй волны после спада первой.