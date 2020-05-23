За «реабилитацию нацизма» на жителей Казани и Перми возбудили дело

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию Гитлера, которую показали во время трансляции. В подписи к снимку говорилось, что на нем изображен "Гилтер Адик".

Даниил Шестаков из Перми с теми же целями повесил на сайте фотографию генерала Андрея Власова, признанного изменником родины.