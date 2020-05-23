За «реабилитацию нацизма» на жителей Казани и Перми возбудили дело

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию Гитлера, которую показали во время трансляции. В подписи к снимку говорилось, что на нем изображен "Гилтер Адик".
Даниил Шестаков из Перми с теми же целями повесил на сайте фотографию генерала Андрея Власова, признанного изменником родины.
Сейчас, добавила Петренко, следствие продолжает собирать материалы на Эль-Айюби и Шестакова. Выяснилось, что обоих привлекали к уголовной ответственности: Шестакова — за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу. Кроме того, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, за нарушение порядка проведения митингов его привлекали к административной ответственности.
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