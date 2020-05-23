Сегодня ночью в Татарстане от отравления угарным газом погибли два человека.

По данным пресс-службы МЧС РТ, сообщение в ведомство поступило 23 мая в 1 час 44 минуты из села Субаш-Аты Арского района. На место выехал дознаватель Госпожнадзора, сотрудники правоохранительных органов, бригада "скорой помощи" Арской ЦРБ и газовая служба.

Было установлено, что баня отапливалась дровами, погибшие - женщина 1971 года рождения и мужчина 1988 года рождения - зашли в нее первыми и потеряли сознание. Причиной гибели в ведомстве назвали отравление угарным газом, по предварительной информации, была закрыта вытяжная заслонка печного отопления.