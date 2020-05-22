Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, когда казанцам стоит ждать тепла. По его словам, характер погоды в эти дни неустойчивый, что соответствует маю, переходному месяцу.

В предстоящие выходные, согласно прогнозам синоптиков, ночью термометры покажут около+7..+10 градусов, днем до +17. В понедельник, 25 мая, воздух прогреется до +18 градусов, будет облачно, возможен кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +8.

"Есть такая поговорка: май холодный, год – плодородный. К тому и идет, что май месяц по температурным показателям будет ниже нормы. Это вполне типичная погода для последнего весеннего месяца. Сейчас среднесуточная температура воздуха должна составлять 14,5 градуса. К концу месяца она должна быть на уровне 15-15,5 градуса. Фактически показатели ниже климатической нормы на два градуса. Так, до вторника следующей недели температурный фон будет таким же, как сегодня, 22 мая. Дневные температурные показатели будут составлять 17-18 градусов со знаком "плюс", ночные – плюс 7-8", - рассказал Переведенцев.

Потепление ожидает казанцев уже во вторник, 26 мая: дневная температура составит около +20 градусов, ночью – 13 градусов выше ноля. Далее снова прогнозируется понижение температуры.

"Таким образом, будет наблюдаться волновой процесс повышения и понижения температуры. О приходе лета речь пока не идет, ввиду того, что устойчивого перехода через среднесуточную температуру в плюс 15 градусов еще не было", - резюмировал он.

Добавим, что ночью 23 мая в Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса, ночью и утром прогнозируют туман.