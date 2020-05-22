Владимир Путин предупредил об осенней вспышке коронавируса, по его словам, вторую волну можно ждать с октября по ноябрь. Об этом президент РФ заявил на совещании по вопросам по борьбе с коронавирусом.

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью",— сказал президент.

Напомним, что ранее о второй волне волне пандемии заявляли в ВОЗ.