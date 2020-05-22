В мэрии Казани одобрили проект планировки первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе. Информация об этом содержится в сборнике документов исполкома.

Четырехполосная автодорога пройдет вдоль Казанки от улицы Несмелова в Кировском районе до трассы М-7. Первый участок протяженностью 6,2 км предполагает строительство дороги от Несмелова до будущего жилого комплекса "Серебряный бор". Дорога спроектирована как магистральная улица второго класса, ширина проезжей части составит 17,65 метров.

Также в документации указано, что в ходе прокладки дорог будут перенесены или перестроены подземные и надземные коммуникации.