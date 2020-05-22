В метро Казани начнет курсировать новый поезд. В нем предусмотрены меры защиты от коронавируса, сообщают в пресс-службе завода-производителя.

"В период пандемии коронавирусной инфекции наличие в поезде метро единого сквозного прохода помогает пассажирам беспрепятственно перемещаться по вагонам и свести к минимуму контакты между людьми. Дополнительная защита от распространения инфекции COVID-19 осуществляется за счет современных автоматических систем обеззараживания воздуха", - рассказали представители "Метровагонмаш".

Еще одно новшество, реализованное в составе - электродинамическое торможение поезда до полной остановки. Эта технология позволяет составу сбрасывать скорость за счет электродвигателей, без применения фрикционного тормоза, в результате чего торможение становится плавным и тихим.

Также в салоне предусмотрено различные типы освещения: холодный свет по утрам и теплый в вечернее время. Обивка сидений выполнена из ткани, которая устойчива к повреждениям и легко чистится. Под потолком между дверями противоположных бортов установлен шестиугольный поручень с "теплым" покрытием, он удобен для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу, а для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах. В поезде также есть места для зарядки гаджетов с USB-разъемами.

Поезд дополнительно оснащен элементами системы безопасности «Движение», комплексно применяемой в метро Казани и окрашен в цвета поездов, которые уже курсируют в метрополитене.