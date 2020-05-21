С 21 мая в МФЦ Татарстана можно оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет.

Для получения услуги требуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС заявителя и ребенка, номер банковского счета, на который поступит выплата. Заполнить заявление можно заранее, скачав его на официальном сайте учреждения в разделе "Формы и образцы документов", если в семье двое и больше детей указанного возраста, то все они вносятся в одно заявление.

"В заявлении необходимо указать данные банковского счёта именно заявителя. Выплата не может осуществляться на счёт другого лица. Ещё один важный момент: рекомендуется указывать адрес электронной почты заявителя. Он может потребоваться для уточнений при рассмотрении заявления или направления решения об отказе в предоставлении услуги", - рассказал главный методолог МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин.

Обратиться за оформлением выплаты можно в любой из 59 офисов МФЦ, независимо от места проживания. Прием в МФЦ осуществляется по предварительной записи через портал госуслуг РТ и call-центр учреждения по телефону 8(843) 222- 06-20.

Оформить единовременную выплату можно до 1 октября 2020 года, выплаты начнутся с 1 июня.