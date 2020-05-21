В Казань сегодня и завтра привезут вахтовых рабочих из Якутии. Об этом на онлайн-брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

"Всего мы ожидаем 176 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, сегодня 88 человек и столько же завтра. Их поместят на двухнедельный карантин в обсервацию в санаторий "Ливадия", у них будет проведен забор анализов", - пояснила Галимова.

По прибытии в аэропорт у вахтовиков измерят температуру, затем перевезут в санаторий со строгим соблюдением санитарных норм, в "Ливадии" граждане будут находиться под круглосуточным наблюдением медиков, всех прибывшие неоднократно сдадут анализы на коронавирус.

Также сегодня карантин заканчивается для 69 вахтовиков, которые прибыли в РТ ранее.