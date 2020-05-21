Власти Татарстана прокомментировали возможность смягчения ограничений в республике

В Татарстане стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщали руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она уточнила, что за последние сутки динамика составляет 3%.

"Эти цифры еще ничего не значат, коллеги", - подчеркнула Галимова в ответ на вопрос журналистов о возможности дальнейшего снятия ограничений. - Безусловно, принятие последующих решений будет связано исключительно с состоянием санитарно-эпидемиологической ситуации".

Также Лилия Галимова подчеркнула, что все решения по снятию ограничений будут приниматься в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, и анонсировать их рано.