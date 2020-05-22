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Фото РИА Новости

Еще несколько руководителей Татфондбанка стали фигурантами дела о преднамеренном банкротстве

22.05.2020, 18:56 15 0 prokazan.ru
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела

В Татарстане уголовное дело по факту причинения ущерба в 41 миллиард "Татфондбанку" возбуждено в отношении еще двух должностных лиц из руководства банка. Их обвиняют в растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. 

Дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего. По версии следствия, в 2015-2016 годах должностные лица из руководства банка совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд. руб. При этом в 2017 году у "Татфондбанка" была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

Напомним, что бывший председатель правления банка и бывший депутат Госсовета Роберт Мусин уже является фигурантом уголовного дела, также как еще пять бывших сотрудников "ИК "ТФБ Финанс", похитившие деньги у 1739 граждан и обратившие их в распоряжение банка и подконтрольных ему юрлиц. 

Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Деньги Крушение Татфондбанка Татарстан Казань Правоохранители
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