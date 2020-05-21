На утро 21 мая в России от коронавируса скончалось 2 972 человека. Среди тех, кто не пережил заболевание, очень много граждан с сахарным диабетом, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. Летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше. Об этом в интервью RT рассказала Наталья Мокрышева, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии".

Как пояснила Мокрышева, в России ожирением страдают около 8 миллионов человек, у 40% населения есть опухоли щитовидной железы, таким образом,в группе риска оказывается около 50 миллионов россиян. Людям с нарушениями обмена веществ рекомендовано спать минимум восемь часов в сутки, правильно питаться, соблюдать питьевой режим, принимать витамины и не забывать о физической активности.