Следком Татарстана проверит сообщение врача о невыплате надбавок за работу в условиях коронавируса

Медик из Зеленодольского района Татарстана пожаловался в соцсетях на невыплату положенных надбавок за работу в условиях коронавируса. Информацию будет проверять Следком РТ, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки следствие установит размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На жалобу также обратили внимание в прокуратуре республики. Прокурор РТ Илдус Нафиков лично позвонил медику, надзорное ведомство также проводит проверку. Видеозапись звонка ведомство опубликовало в своем аккаунте в "Инстаграм".

"Пусть справедливость восторжествует! Поддерживаем"

"Вы Наш герой! Мы по себе знаем, что такое прокурорское реагирование и контроль! Спасибо Вам за Ваш труд, оооогрмное спасибо", - пишут татарстанцы в комментариях к видеозаписи.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов в эфире местного телеканала отчитался о том, в республике нет проблем с выплатами врачам, работающим с коронавирусом.