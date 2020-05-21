Следком Татарстана проверит сообщение врача о невыплате надбавок за работу в условиях коронавируса

Медик из Зеленодольского района Татарстана пожаловался в соцсетях на невыплату положенных надбавок за работу в условиях коронавируса. Информацию будет проверять Следком РТ, сообщили в ведомстве.
В ходе проверки следствие установит размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На жалобу также обратили внимание в прокуратуре республики. Прокурор РТ Илдус Нафиков лично позвонил медику, надзорное ведомство также проводит проверку. Видеозапись звонка ведомство опубликовало в своем аккаунте в "Инстаграм".
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сегодня по видеосвязи лично позвонил врачу из Зеленодольского района, пожаловавшемуся в соцсетях на невыплату надбавок. ⠀ В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка. Рассмотрение обращения врача прокурор республики взял на личный контроль. ⠀ Напомним, С 16 мая в прокуратуре республики работает круглосуточная горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений, в том числе на своевременное и полное получение стимулирующих выплат. ⠀ Сообщить о нарушениях прав медицинских работников можно по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) - по будням с 9:00 до 18:00, либо дежурному прокурору по номеру: 8(843) 291-18-81 - с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни. ⠀ По всем фактам нарушения прав медицинских работников будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. ⠀ #выплатыврачам #прокуратура #татарстан #ИлдусНафиков
"Пусть справедливость восторжествует! Поддерживаем"
"Вы Наш герой! Мы по себе знаем, что такое прокурорское реагирование и контроль! Спасибо Вам за Ваш труд, оооогрмное спасибо", - пишут татарстанцы в комментариях к видеозаписи.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов в эфире местного телеканала отчитался о том, в республике нет проблем с выплатами врачам, работающим с коронавирусом.
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