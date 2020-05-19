В Казани проверят сотрудницу полиции, которая без маски и перчаток составляла протокол на прохожего

В Управлении МВД России по Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла протокол в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на нее будет наложено дисциплинарное взыскание.

Напомним, что накануне в соцсетях появилась видеозапись, которую сделал сам правонарушитель. Как утверждается в сообщении, казанца задержали за нахождение на улице без маски, это произошло около рынка на улице Голубятникова.

В полиции Казани также отмечают: личный состав обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, ношение которых в обязательном порядке предусмотрено при общении с гражданами. Кроме того, ежедневно с сотрудниками полиции проводятся инструктажи о правилах использования средства индивидуальной защиты.