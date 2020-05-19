В Татарстане медицинские учреждения начинают плановый прием пациентов

В Татарстане плановый прием разрешили начать медучреждениям, как частным, так и государственным. Так, с 19 мая возобновились приемы у стоматологов, отоларингологов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, приемы по терапевтической косметологии и медицинскому массажу. Также в поликлиниках проходит плановая вакцинация взрослых и детей, а также плановые медосмотры, в том числе, для оформления детей в образовательные учреждения.

Пока прием осуществляется только по предварительной записи, медучреждение необходимо посещать в маске и перчатках. Независимо от форм собственности медорганизациям необходимо обеспечить проведение медицинских осмотров и оформление личных медицинских книжек по принципу «одного окна», прием пациентов и плановая иммунизация должны проводиться строго по предварительной записи.

Сотрудники медучреждений должны организовать работу так, чтобы исключить возникновение очереди в помещениях клиник и обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра. Все услуги должны предоставляться в максимально быстрые сроки.