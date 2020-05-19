В Казани сотрудница полиции без маски и перчаток оформила протокол на прохожего без средств защиты

В соцсетях появилась видеозапись, на которой сотрудница полиции составляет протокол на прохожего за отсутствие средств защиты. При этом, как можно заметить на кадрах, сама правоохранительница также не надела маску и перчатки. Маску у девушки можно заметить на подбородке. Утверждается, что видео снято в Казани около рынка на улице Голубятникова.

"подбородок защищает?"

"Эту фотку её начальству надо отправить, что нарушает масочный и перчаточный режим)))"

"расстояние 1.5 метра нет между ними поэтому в масках надо обеим..они ж не знакомы , кто знает вдруг сотрудница больна"

"может у нее денег дофига. если б мне хватало на штрафы, я б тоже ходила без маски... У каждого должен быть выбор!!! Причем многие понимают, что маски это профанация и надевают их только из за отсутствия денег на штрафы" - пишут казанцы в комментариях.

Напомним, что ранее прокуратура РТ разъясняла, где нужно носить маски и перчатки и какой штраф полагается за нарушение, а корреспондент ProKazan.ru разбирался в пользе и вреде от ношения масок для здоровья и экологии.