Сегодня ночью в Приволжском районе Казани загорелось заброшенное здание, пострадал человек.

По данным МЧС РТ, сообщение о пожаре поступило около двух ночи; горело неэксплуатируемое отдельно стоящее двухэтажное здание на Габишева 8в. На момент прибытия пожарных кирпичное здание было полностью охвачено огнем, угрозы для соседних строений не было. Со слов сотрудников полиции, имеется пострадавший, который самостоятельно вышел из горящего строения, и передан очевидцами, которые его обнаружили, бригаде "скорой помощи", проезжавшей мимо.

На Габишева загорелось заброшенное здание, пострадал человек

В 02 часа 30 минут открытое горение ликвидировали, площадь пожара составила 24 квадратных метра. В результате пожара пострадал и госпитализирован в РКБ с 98% ожогами тела мужчина 1964 года рождения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

