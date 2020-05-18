Работники бара в Казани снялись обнаженными для флешмоба в поддержку общепита

Сеть казанских заведений ReLab Family запустила флешмоб #голыйголод. Сотрудники баров и кафе снялись обнаженными в поддержку общепита, который сейчас переживает тяжелые времена.

"Мы хотим привлечь внимание к ситуации, в которой оказалась сфера общепита на фоне пандемии. Все наши заведения закрылись в полночь 28 марта. Уже почти два месяца сеть работает только на доставку. Мы находимся в тяжелой ситуации, как и большинство наших коллег. Многие из которых уже приняли решение о закрытии", - рассказала маркетолог сети Ульяна Кольцова.

На черно-белых снимках сотрудники заведений обнажены, но прикрываются различными предметами. Фотографии передают финансовое состояние общепита в настоящее время. Идею казанцы позаимствовали у жителей Испании и Германии, где подобные флешмобы смогли привлечь внимание и частично решить проблемы людей. Казанские рестораторы просят, чтобы заведениям разрешили работать с соблюдением всех мер и социальной дистанции.

"Вдохновившись примером тех, кто запустил подобные флэшмобы в Европе, мы лишь хотим показать, какое количество людей затронула вся эта ситуация с пандемией. Мы представляем общепит, но в целом пострадали десятки или сотни отраслей малого и среднего бизнеса, тысячи людей персонала. И это без учёта самозанятых, индивидуальных предпринимателей. А про некоторые сферы буквально забыли. Уже довольно продолжительное время функционируют производства, строительные объекты, люди ежедневно пересекаются друг с другом в транспорте и продуктовых гипермаркетах. При этом сфера услуг (туризм, развлечения, гостиничный бизнес, общепит, event и многие-многие другие) буквально не знает, что несет завтрашний день: когда с нас снимут ограничения, когда мы сможем принимать гостей и работать. Мы хотим, чтобы нас заметили и, наконец, ответили нам. Всего лишь", - заявляют представители бара.