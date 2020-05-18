Мэрия Казани в дополнение к федеральным разработала собственные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщают в пресс-службе городских властей, впервые в Казани владельцам кафе и ресторанов разрешат бесплатно разместить летние веранды на прилегающих к заведениям территориях, всего таких веранд можно будет разместить 103, это поможет рестораторам сэкономить 2,5 миллиона.

Еще одна мера поддержки для бизнеса – это мораторий на штрафы предпринимателям до конца текущего года в случае выявления нарушений правил благоустройства, не несущих риски для здоровья граждан.

Отсрочку платежей в бюджет города на год по всем договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций получили представители отрасли рекламы; субъекты малого и среднего бизнеса, арендующие муниципальное имущество и работающие в наиболее пострадавших отраслях, могут претендовать на освобождение от арендной платы за апрель и май, остальные – на отсрочку арендных платежей за тот же период.

Напомним, ранее по просьбам предпринимателей также был изменен режим работы муниципальных парковок.

Мэр города Ильсур Метшин выразил надежду, что муниципальные и федеральные меры станут "спасательным кругом" для бизнеса.