В исправительную колонию Казани пытались провезти наркотики, телефоны и дрожжи

В исправительную колонию №2 в Казани в колесной паре вагона пытались провезти запрещенные предметы.

Как сообщают в УФСИН РТ, сотрудниками исправительного учреждения совместно с оперативными сотрудниками Центрального аппарата регионального УФСИН был досмотрен железнодорожный вагон, завозивший на режимную территорию каменный уголь.

С помощью специальной служебной собаки в колесной паре вагона и балке сотрудники обнаружили и изъяли три полимерных свертка, в которых находилось 9 сотовых телефонов, 3 упаковки дрожжей, 4 зарядных устройства, в одном из которых было спрятано вещество темно-коричневого цвета.

Запрещенный груз нашла специальная служебная собака

Последующая экспертиза показала, что веществом являлся гашиш весом в 5,7 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса РФ. В исправительном учреждении проводится проверка.