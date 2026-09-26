Нерабочие дни в регионах России будут оплачивать по праздничным правилам

Нерабочие дни, объявленные региональными властями, теперь рассчитываются по норме 153 Трудового кодекса. Такое решение вынес Конституционный суд России. Работодатели обязаны либо платить за такие дни в повышенном размере, либо предоставлять сотруднику отгул. Новый подход действует для всех организаций, независимо от того, из какого бюджета они получают финансирование.

Поводом для разбирательства стала история жителя Татарстана. Ему отказали в повышенной оплате за нерабочие дни, которые были установлены республиканским законом. Суды первой инстанции встали на сторону работодателя: аргумент был в том, что мужчина трудится в организации, финансируемой из федерального бюджета. Конституционный суд такую логику признал ошибочной. По его позиции, источник финансирования не может ущемлять права работника.

Интересы республики в этом деле представлял министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. Разъяснения Конституционного суда касаются всех регионов, где есть похожие законы о нерабочих днях. Значит, работодатели по всей стране должны применять новую позицию при расчете выплат.

Решение уже вступило в силу и обязательно для исполнения на всей территории России. Помимо этого, следующей зимой отдых на новогодние праздники запланирован с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го.