Экономика

Нерабочие дни в регионах России будут оплачивать по праздничным правилам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Конституционный суд России обязал оплачивать не...

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Нерабочие дни, объявленные региональными властями, теперь рассчитываются по норме 153 Трудового кодекса. Такое решение вынес Конституционный суд России. Работодатели обязаны либо платить за такие дни в повышенном размере, либо предоставлять сотруднику отгул. Новый подход действует для всех организаций, независимо от того, из какого бюджета они получают финансирование.

Поводом для разбирательства стала история жителя Татарстана. Ему отказали в повышенной оплате за нерабочие дни, которые были установлены республиканским законом. Суды первой инстанции встали на сторону работодателя: аргумент был в том, что мужчина трудится в организации, финансируемой из федерального бюджета. Конституционный суд такую логику признал ошибочной. По его позиции, источник финансирования не может ущемлять права работника.

Интересы республики в этом деле представлял министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. Разъяснения Конституционного суда касаются всех регионов, где есть похожие законы о нерабочих днях. Значит, работодатели по всей стране должны применять новую позицию при расчете выплат.

Решение уже вступило в силу и обязательно для исполнения на всей территории России. Помимо этого, следующей зимой отдых на новогодние праздники запланирован с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го.

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