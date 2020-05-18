В Татарстане с 18 мая начинают работу фитнес-центры и бассейны. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ. Возможны занятия с персональным тренером при условии, что он будет тренировать только одного человека.

Также с сегодняшнего дня открываются библиотеки и музеи, разрешены экскурсии численностью до пяти человек, а при наличии у экскурсовода радиооборудования - до 10 человек.

Разрешены тренировки на открытом воздухе для профессиональных спортсменов и любителей, однако уточняется, что нельзя заниматься на детских и спортплощадках во дворах, скверах и парках. В тренировке могут участвовать не более двух человек, находясь на расстоянии в пять метров друг от друга.