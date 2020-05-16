В Татарстане рассказали, как вернуть деньги за отмененный пробный ЕГЭ

Родителям выпускников, которые оплатили Республиканскому центру мониторинга качества образования РТ услуги проведения пробного ЕГЭ, который из-за коронавируса был отменен, вернут деньги. Об этом сообщили в Министерстве образования РТ.

Для возврата денег необходимо заполнить заявление и приложить копию платежного документа (чек об оплате), копию паспорта (фото и прописка), банковские реквизиты для возврата денежных средств (расчетный счет, кор. счет, БИК, наименование банка) в печатном виде. При этом реквизиты должны быть на имя того человека, кто оплачивал услуги.

Все документы нужно передать непосредственному организатору.