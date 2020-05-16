В Татарстане за сутки COVID-19 диагностировали у 84 человек

В Татарстане накануне зарегистрировали 84 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

1 случай - завозной, остальные 83 являются контактными. Также были госпитализированы 34 зараженных, 50 с легкой или бессимптомной формой получают лечение на дому.

Где нашли больных: в Казани — 41, в Набережных Челнах — 17, по одному в Азнакаевском, Алькеевском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Пестречинском, Спасском районах, в Апастовском и Лаишевском — по 3, в Зеленодольском — 5, в Мензелинском — 2, Нижнекамском — 4.

Возраст заболевших: до 18 лет — 1, от 18 до 30 лет — 10, от 30 до 50 — 24, от 50 до 60 — 15, от 60 до 70 — 26, от 70 до 80 — 5, от 80 до 90 — 3.

В целом по России число больных за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.

За сутки умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 2 537 больных. За сутки выздоровели 4 940 человек с коронавирусом.