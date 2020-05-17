12 мая в республике изменился режим самоизоляции - отменили смс-пропуска для выхода из дома. Однако теперь татарстанцам необходимо неукоснительно носить защитные маски и перчатки во всех общественных местах. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

В какую сумму казанцам обойдется соблюдение масочно-перчаточного режима, какой вред наносит экологии неправильная утилизация средств индивидуальной защиты и где можно гулять без маски и перчаток – в материале ProKazan.ru.

Сколько казанцы должны потратить денег на маски и перчатки?

Ученые доказали, что одноразовые маски эффективнее тканевых. Современные одноразовые маски производятся из мелтблауна или спанбонда - особого нетканого материала. Этот материал помогает задерживать на поверхности зараженные капли и при этом позволяет владельцу маски свободно дышать.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что тканевые маски можно использовать в крайнем случае, когда ничего другого не остается.

Если учитывать обстоятельство, что маски и перчатки нужно надевать, находясь в общественном транспорте, в такси, в парках, бульварах, улицах, вокзалах, в аэропортах, на лестничных площадках, торговых рынках, палатках, парикмахерских, магазинах, павильонах бытового обслуживания и общественного питания и в прочих общественных местах, то следует сделать вывод, что средств индивидуальной защиты татарстанцам потребуется очень много.

Корреспондент ProKazan.ru подсчитал, сколько денег на защитные маски и перчатки может уйти в месяц у среднестатистической казанской семьи, состоящей из 4 человек.

Допустим, в месяце 22 рабочих дня. Защитную маску надо менять каждые два часа. Одному работающему человеку в день необходимо около 5 масок. Маска стоит около 30 рублей в большинстве казанских аптек.

Так, на использование одноразовых защитных масок у одного горожанина уйдёт 3 300 рублей в месяц.

Самые дешевые перчатки в аптеках города стоят 25 рублей. В день необходимо использовать, как минимум, две пары перчаток для передвижения в транспорте и походов в магазин. Так, в месяц на перчатки казанец потратит 1 100 рублей.

На соблюдение масочно-перчаточного режима одному казанцу придется потратить 4 400 рублей.

Если в семье есть еще один работающий взрослый, то удваиваем получившуюся сумму, выходит – 8 800 рублей.

Каждому ребенку необходимо ежедневно бывать на свежем воздухе. Значит, на соблюдение масочно-перчаточного режима его родителям придется потратить еще примерно 1 650 рублей.

Таким образом, по нашим подсчетам, соблюдение масочно-перчаточного режима казанской семье из 4 человек обойдется в 12 100 рублей в месяц.

Что думают казанцы о масочно-перчаточном режиме?

Как показал опрос ProKazan.ru, проведенный в сообществе Вконтакте, почти 98% казанцев соблюдают масочно-перчаточный режим.

Под опросом подписчица сообщества ProKazan.ru Вконтакте Алина заявила, что столкнулась с нехваткой денежных средств на маски и перчатки:

"Денег нет. <…> А в Казани вместо масок штрафы раздают".

В ответ на подобные комментарии подписчица сообщества Нина предложила тем, у кого не хватает денег на маски, сшить их самостоятельно:

"А маску ты себе соорудить не можешь? Ручками?"

Еще одна подписчица сообщества Резеда под опросом выразилась категорично:

"Я не раб маску носить".

"Я нашил себе несколько масок сам. Из старых футболок. Но они, во-первых, выглядят плохо, во-вторых прилегают не очень плотно, весь воздух сверху выходит, а, в –третьих, я задолбался их стирать. Иногда даже забываю об этом. Потом еще обязательно надо прогладить утюгом. На это все нужно время. Поэтому, как мне кажется, одноразовые маски гораздо удобнее. Еще прищепка на нос там хорошая. Но они стоят денег, и их иногда трудно найти. Приходишь в аптеку – а их нет уже. Разобрали. Надо, чтобы государство как-то прямо перед входом в магазины предлагало их приобрести по низкой цене, разумеется. И кондукторы пусть продают маски и перчатки", - анонимно высказался другой подписчик.

Что говорят эксперты?

Юрист Олег Стекольщиков считает запрет на передвижение по городу без масок и перчаток нецелесообразным ввиду ошибочного представления людей о правилах ношения индивидуальных средств защиты.

"Установление запретов и ввод штрафных санкций сами по себе никогда не были полезны. Властям следует делать упор на разъяснительную работу. Людям нужно больше рассказывать о правилах ношения масок, предупреждать об опасности заражения. Штрафы превратили ношение масок в своеобразную ролевую игру, где власти ведут охоту на людей ради штрафов. У полиции и Роспотребнадзора неверный подход к проблеме, они действуют с позиции силы, через кнут и репрессии заставляют людей притворяться, что они соблюдают установленные санитарные правила. На виду у полиции все в масках, но стоит стражам порядка отвернуться, как все снимают маски. Ношение средств индивидуальной защиты должно быть осознанным выбором разумных людей".

Юрист предложил сделать маски и перчатки бесплатными за счет бюджета :

"Принцип простой: государство обеспечивает каждого бесплатной маской и перчатками, учит, где их и как носить, если после этого человек это правило нарушает, то сперва получает предупреждение, а потом уже - штраф. А сейчас получается - сам купи маску, сам узнай, как и где ее носить, а если поймают, то еще и штраф плати. Власти сами настраивают народ против себя неумелым исполнением закона. Ношение масок может защитить человека при соблюдении правил ее ношения, а формальное надевание маски на виду у проверяющих ничего не дает".

Специалист полагает, что на прогулке маску надевать необязательно. В этом вопросе он доверяет медикам, которые, в большинстве своем, придерживаются мнения, что на улице можно гулять без защитных масок.

"Нужно слушать не юристов, а медиков, которые не рекомендуют носить маску на улице, так как ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания", - сказал юрист.

Стекольщиков заявил, что штрафовать людей за ношение масок там, где их можно не надевать, неправильно. Понятие общественное место в постановление кабинета министров РТ нужно уточнить и указать, что ношение масок необходимо в общественном месте с массовым пребыванием людей, в помещениях, а на улице и в местах, где человек находится один, маску носить не нужно, сказал он.

Казанский врач-терапевт Ильфат Фатхутдинов подтвердил слова Стекольщикова о том, что в некоторых ситуациях средства индивидуальной защиты не нужны.

"При отсутствии людей рядом, на прогулке, острой необходимости носить маски и перчатки нет. На безлюдной улице просто не нужно ничего касаться. Если коснулись, не паникуйте, не касайтесь лица, а сразу же обработайте руки антисептиком или вернитесь домой и помойте руки с мылом. Перчатки нужно надевать, только в местах массового скопления людей, где все касаются чего-то. В таких случаях, при близком контакте с людьми, маски тоже обязательно всем нужны", - рассказал медик.

Подсчитав, как много масок и перчаток необходимо каждому человеку ежемесячно, корреспондент ProKazan.ru задумался о вреде для экологии и проконсультировался по этому поводу с руководителем Молодежного экологического движения "Будет чисто" Диларой Сатиковой.

Руководитель экологического движения рассказала, что одноразовые маски могут стать настоящей угрозой при неправильной утилизации:

"Медицинские маски в сложившейся ситуации являются не только неперерабатываемым отходом, но и распространителем инфекции при ее неправильной утилизации. Маска может быть уже заражена, и если такую маску не утилизировать правильно, то она станет настоящей угрозой: ветер может унести ее на большие расстояния, инфекция может попасть в водоемы.

На вопрос о том, каким маскам следует отдать предпочтение, Сатикова ответила, что тканевым.

Делая выбор в пользу природы мы рекомендуем использовать многоразовые тканевые маски. Однако обращаем внимание на то, что их, так же, как и обычные одноразовые маски, необходимо менять каждые два-три часа, и такие маски требуют также правильного хранения и особой обработки.

Лучше пользоваться 5-6 тканевыми масками и заниматься их обработкой, чем ежедневно выбрасывать такое же количество масок, загрязняя окружающую среду".

Напомним, около 80% людей, зараженных COVID-19, не имеют симптомов или переносят болезнь в легкой форме. Не пользуясь индивидуальными средствами зашиты, такие люди могут заразить тех, для кого коронавирусная инфекция смертельно опасна.

Как показывает международный опыт, масочный режим действительно приводит к снижению новых случаев заболевания. Например, в Китае, Южной Корее и Японии, где было принято ходить в масках еще до появления коронавируса, лучше справляются с распространением COVID-19.