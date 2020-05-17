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«Штрафы превратили ношение масок в ролевую игру»: юрист раскритиковал масочный режим в Казани

17.05.2020, 11:39 316 4 prokazan.ru
Мнение экспертов об использовании масок и перчаток

12 мая в республике изменился режим самоизоляции - отменили смс-пропуска для выхода из дома. Однако теперь татарстанцам необходимо неукоснительно носить защитные маски и перчатки во всех общественных местах. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

В какую сумму казанцам обойдется соблюдение масочно-перчаточного режима, какой вред наносит экологии неправильная утилизация средств индивидуальной защиты и где можно гулять без маски и перчаток – в материале ProKazan.ru.

Сколько казанцы должны потратить денег на маски и перчатки?

Ученые доказали, что одноразовые маски эффективнее тканевых. Современные одноразовые маски производятся из мелтблауна или спанбонда - особого нетканого материала. Этот материал помогает задерживать на поверхности зараженные капли и при этом позволяет владельцу маски свободно дышать.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что тканевые маски можно использовать в крайнем случае, когда ничего другого не остается.

Если учитывать обстоятельство, что маски и перчатки нужно надевать, находясь в общественном транспорте, в такси, в парках, бульварах, улицах, вокзалах, в аэропортах, на лестничных площадках, торговых рынках, палатках, парикмахерских, магазинах, павильонах бытового обслуживания и общественного питания и в прочих общественных местах, то следует сделать вывод, что средств индивидуальной защиты татарстанцам потребуется очень много.

Корреспондент ProKazan.ru подсчитал, сколько денег на защитные маски и перчатки может уйти в месяц у среднестатистической казанской семьи, состоящей из 4 человек.

Допустим, в месяце 22 рабочих дня. Защитную маску надо менять каждые два часа. Одному работающему человеку в день необходимо около 5 масок. Маска стоит около 30 рублей в большинстве казанских аптек.
Так, на использование одноразовых защитных масок у одного горожанина уйдёт 3 300 рублей в месяц.

Самые дешевые перчатки в аптеках города стоят 25 рублей. В день необходимо использовать, как минимум, две пары перчаток для передвижения в транспорте и походов в магазин. Так, в месяц на перчатки казанец потратит 1 100 рублей.

На соблюдение масочно-перчаточного режима одному казанцу придется потратить 4 400 рублей.

Если в семье есть еще один работающий взрослый, то удваиваем получившуюся сумму, выходит – 8 800 рублей.

Каждому ребенку необходимо ежедневно бывать на свежем воздухе. Значит, на соблюдение масочно-перчаточного режима его родителям придется потратить еще примерно 1 650 рублей.

Таким образом, по нашим подсчетам, соблюдение масочно-перчаточного режима казанской семье из 4 человек обойдется в 12 100 рублей в месяц.

Что думают казанцы о масочно-перчаточном режиме?

 

Как показал опрос ProKazan.ru, проведенный в сообществе Вконтакте, почти 98% казанцев соблюдают масочно-перчаточный режим.

Под опросом подписчица сообщества ProKazan.ru Вконтакте Алина заявила, что столкнулась с нехваткой денежных средств на маски и перчатки:

"Денег нет. <…> А в Казани вместо масок штрафы раздают".

В ответ на подобные комментарии подписчица сообщества Нина предложила тем, у кого не хватает денег на маски, сшить их самостоятельно:

"А маску ты себе соорудить не можешь? Ручками?"

Еще одна подписчица сообщества Резеда под опросом выразилась категорично:

"Я не раб маску носить".

"Я нашил себе несколько масок сам. Из старых футболок. Но они, во-первых, выглядят плохо, во-вторых прилегают не очень плотно, весь воздух сверху выходит, а, в –третьих, я задолбался их стирать. Иногда даже забываю об этом. Потом еще обязательно надо прогладить утюгом. На это все нужно время. Поэтому, как мне кажется, одноразовые маски гораздо удобнее. Еще прищепка на нос там хорошая. Но они стоят денег, и их иногда трудно найти. Приходишь в аптеку – а их нет уже. Разобрали. Надо, чтобы государство как-то прямо перед входом в магазины предлагало их приобрести по низкой цене, разумеется. И кондукторы пусть продают маски и перчатки", - анонимно высказался другой подписчик.

Что говорят эксперты?

Юрист Олег Стекольщиков считает запрет на передвижение по городу без масок и перчаток нецелесообразным ввиду ошибочного представления людей о правилах ношения индивидуальных средств защиты.

"Установление запретов и ввод штрафных санкций сами по себе никогда не были полезны. Властям следует делать упор на разъяснительную работуЛюдям нужно больше рассказывать о правилах ношения масок, предупреждать об опасности заражения. Штрафы превратили ношение масок в своеобразную ролевую игру, где власти ведут охоту на людей ради штрафов. У полиции и Роспотребнадзора неверный подход к проблеме, они действуют с позиции силы, через кнут и репрессии заставляют людей притворяться, что они соблюдают установленные санитарные правила. На виду у полиции все в масках, но стоит стражам порядка отвернуться, как все снимают маски. Ношение средств индивидуальной защиты должно быть осознанным выбором разумных людей"

Юрист предложил сделать маски и перчатки бесплатными за счет бюджета:

"Принцип простой: государство обеспечивает каждого бесплатной маской и перчатками, учит, где их и как носить, если после этого человек это правило нарушает, то сперва получает предупреждение, а потом уже - штраф. А сейчас получается - сам купи маску, сам узнай, как и где ее носить, а если поймают, то еще и штраф плати. Власти сами настраивают народ против себя неумелым исполнением закона. Ношение масок может защитить человека при соблюдении правил ее ношения, а формальное надевание маски на виду у проверяющих ничего не дает". 

Специалист полагает, что на прогулке маску надевать необязательно. В этом вопросе он доверяет медикам, которые, в большинстве своем, придерживаются мнения, что на улице можно гулять без защитных масок.

"Нужно слушать не юристов, а медиков, которые не рекомендуют носить маску на улице, так как ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания", - сказал юрист.

Стекольщиков заявил, что штрафовать людей за ношение масок там, где их можно не надевать, неправильно. Понятие общественное место в постановление кабинета министров РТ нужно уточнить и указать, что ношение масок необходимо в общественном месте с массовым пребыванием людей, в помещениях, а на улице и в местах, где человек находится один, маску носить не нужно, сказал он.

Казанский врач-терапевт Ильфат Фатхутдинов подтвердил слова Стекольщикова о том, что в некоторых ситуациях средства индивидуальной защиты не нужны.

"При отсутствии людей рядом, на прогулке, острой необходимости носить маски и перчатки нет. На безлюдной улице просто не нужно ничего касаться. Если коснулись, не паникуйте, не касайтесь лица, а сразу же обработайте руки антисептиком или вернитесь домой и помойте руки с мылом.  Перчатки нужно надевать, только в местах массового скопления людей, где все касаются чего-то. В таких случаях, при близком контакте с людьми, маски тоже обязательно всем нужны", - рассказал медик.

Подсчитав, как много масок и перчаток необходимо каждому человеку ежемесячно, корреспондент ProKazan.ru задумался о вреде для экологии и проконсультировался по этому поводу с руководителем Молодежного экологического движения "Будет чисто" Диларой Сатиковой.

Руководитель экологического движения рассказала, что одноразовые маски могут стать настоящей угрозой при неправильной утилизации:

"Медицинские маски в сложившейся ситуации являются не только неперерабатываемым отходом, но и распространителем инфекции при ее неправильной утилизации. Маска может быть уже заражена, и если такую маску не утилизировать правильно, то она станет настоящей угрозой: ветер может унести ее на большие расстояния, инфекция может попасть в водоемы.

На вопрос о том, каким маскам следует отдать предпочтение, Сатикова ответила, что тканевым.

Делая выбор в пользу природы мы рекомендуем использовать многоразовые тканевые маски. Однако обращаем внимание на то, что их, так же, как и обычные одноразовые маски, необходимо менять каждые два-три часа, и такие маски требуют также правильного хранения и особой обработки.

Лучше пользоваться 5-6 тканевыми масками и заниматься их обработкой, чем ежедневно выбрасывать такое же количество масок, загрязняя окружающую среду".

Напомним, около 80% людей, зараженных COVID-19, не имеют симптомов или переносят болезнь в легкой форме. Не пользуясь индивидуальными средствами зашиты, такие люди могут заразить тех, для кого коронавирусная инфекция смертельно опасна.

Как показывает международный опыт, масочный режим действительно приводит к снижению новых случаев заболевания. Например, в Китае, Южной Корее и Японии, где было принято ходить в масках еще до появления коронавируса, лучше справляются с распространением COVID-19.

Соблюдайте масочно-перчаточный режим правильно! 

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комментарии

Добровольный агент ФСБ
4
17 мая 2020
11:45
Практикой работы маляров уже давно доказано что одной одноразовой маски на день вполне хватает. Действительно, если она отфильтровывает сейчас - то почему должна перестать отфильтровывать через два часа?

Из этого прямо следует что побасенку о том что "маску надо менять каждые два часа" выдумали те кто продает их по 50 рублей при себестоимости 50 копеек.
Горожанин
0
17 мая 2020
12:29
"Практикой работы маляров уже давно доказано "

Сейчас бы отупевшему скоту демагогию разводить.
Горожанин
0
17 мая 2020
12:31
Да уж , мир после этой " эпидемии ' точно будет другим . Если раньше полицию ненавидели как правило - уголовники и маргиналы , то теперь - решительно уже все .
Горожанин
0
17 мая 2020
12:42
Что то не видно ненависти если только дома не кухне или в коментах.
В ответ на комментарий пользователя
Да уж , мир после этой " эпидемии ' точно будет другим . Если раньше полицию ненавидели как правило - уголовники и маргиналы , то теперь - решительно уже все .
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12:16, 08.05.2020
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17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий
13:10, 03.05.2020
Российский эпидемиолог: прирост заболевших не означает углубления пандемии
08:57, 02.05.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
10:11, 25.04.2020
Россиянам посоветовали не планировать зарубежные поездки в этом году
12:49, 24.04.2020
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, 24.04.2020
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции