«Открытие»: почти 80% жителей ПФО не планируют традиционный летний отпуск

23% жителей Приволжского федерального округа обязательно будут брать отпуск в 2020 году, оставшиеся 77% респондентов ответили, что не планируют отпуск в этом году, не работают вообще или собираются потратить это время на поиски работы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

По итогам опроса, 25% респондентов округа, планирующих отпуск, намерены провести его дома. 36% жителей ПФО пока не знают, где проведут отпуск. Поездку внутри страны готовы совершить 15% респондентов, отправиться за границу - 6% жителей округа.

При этом 33% опрошенных заявили, что пока опасаются дальних поездок,12% готовы подождать как минимум год после окончания пандемии от страха. 12% жителей Приволжского федерального округа готовы отправить в дальнее путешествие при первой возможности, у 25% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки.

В целом жители ПФО не готовы тратить на летний отпуск больше своей средней зарплаты. При этом 34% жителей округа в принципе не готовы оценивать свои расходы на отдых в этом летнем сезоне. 25% респондентов могут позволить себе отпуск не дороже 30 тысяч рублей. В бюджет от 30 до 60 тысяч рублей надеются уложиться 23% респондентов, еще 14% намерены потратить на отдых от 60 до 90 тысяч рублей, 4% опрошенных оценили стоимость своего отпуска в 90-150 тысяч рублей, оставшийся 1% респондентов готовы потратить на летний отпуск от 150 до 300 тысяч рублей.

Находясь под серьезным финансовым давлением, жители ПФО предсказуемо крайне осторожно относятся к возможности взять кредит на отпуск. 58% опрошенных категорически не намерены отдыхать в кредит. Ни один из респондентов не готов взять кредит на отпуск, 4% жителей округа не исключают такую возможность.

Также результаты опроса показали, что 33% респондентов назвали свои отпуска вынужденными. 35% жителей ПФО отметили, что их планы на отпуск не изменились и они проведут его так, как ожидали.

* Опрос проведен банком «Открытие» 11-12 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.