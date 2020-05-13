В Казани с 13 мая стартовали рейды по магазинам и предприятиям сферы услуг, в ходе которых сотрудников и посетителей проверяют на наличие защитных средств – масок и перчаток. Для этой работы в столице Татарстана создано более 40 мобильных групп из числа сотрудников муниципалитета, которые в ближайшие дни совместно с работниками правоохранительных органов проверят все торговые точки города.

В Татарстане граждан обязали носить маски и перчатки с 12 мая, однако накануне можно было заметить как покупателей, смело входящих в торговые объекты без масок, так и продавцов, игнорирующих этот факт. Да и сами продавцы не все надевают средства индивидуальной защиты.

Вечер 12 мая в одном из супермаркетов на Горьковском шоссе

Нарушителей действующего режима ждет административное наказание, мера ответственности устанавливается судом. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц при повторном нарушении может превышать 1 миллион рублей.