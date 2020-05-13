Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, так как Портал госуслуг не справился с нагрузкой.

11 мая президент объявил о новых мерах поддержки семей с детьми, а уже 12 мая на сайт поступило порядка миллиона заявок. Путин просил обратить внимание министерств "на данный и другие вопросы такого рода", приводит цитату главы государства РИА Новости.

В Минкомсвязи сообщили, что мощность сайта увеличили и стабилизировали его работу.

Напомним, что после объявления о выплатах Госуслуги функционировали с большими перебоями более суток.