Накануне, 11 мая, Владимир Путин объявил на онлайн-совещании о новых выплатах для семей с детьми, заявление на которые можно подать через Госуслуги.

После обращения президента портал перестал отвечать на запросы у одних граждан и стал работать с перебоями у других, проблема наблюдалась приблизительно с 17 часов.

Портал госуслуг вечером 11 мая

На 7 утра 12 мая работа портала частично восстановлена, наблюдаются проблемы с авторизацией, однако, как сообщает администрация ресурса, временные перебои могут наблюдаться несколько дольше:

"Возможны перебои в работе портала с 23:00 — 11.05.2020 до 08:00 — 12.05.2020 (МСК). Приносим извинения и просим подождать" - сообщается на сайте.

Добавим, что новые выплаты для семей с детьми от трех до 16 лет можно оформить на Госуслугах с сегодняшнего дня, 12 мая.