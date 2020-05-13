Сотрудники Госавтоинспекции Казани потушили пожар в гараже и не допустили распространения огня на жилой дом.

Как сообщают в пресс-службе МВД, во время несения службы на перекрестке Путейской и Привокзальной капитан полиции Ленар Гилмутдинов и старший лейтенант полиции Азат Файзрахманов заметили сильное задымление в частном жилом секторе.

Сообщив о происходящем в дежурную часть, полицейские направились к месту происшествия, где они увидели горящий гараж В непосредственной близости от очага возгорания находился трехэтажный жилой дом.

В течение нескольких минут с помощью огнетушителя и подручных средств правоохранители потушили возгорание, в это время соседи сообщили о происшествии хозяевам, которых в это время не было дома.

Распространения огня удалось избежать, жильцы дома поблагодарили инспекторов за оперативную помощь, сообщают в пресс-службе ведомства.