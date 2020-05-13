Вчера в Казани над Гавриловской рощей два лебедя врезались в линию электропередач. Об этом сообщили очевидцы в группе "Защита Казанки на Гаврилова".

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Очевидцы сообщили о происшествии в МЧС, а также в Центр реабилитации диких животных "Полнолуние". Как рассказали в Центре, один из лебедей предположительно погиб мгновенно:

"Труп был изъят для статистического исследования. Вторая птица была молодой самкой, по пат.вскрытию: следы обугливания и ссадины на рамфотеке, перелом грудины, множественные разрывы печени с обширным кровоизлиянием в полость тела. Скорее всего после встречи с проводами птица умерла мгновенно. В связи с поражением такого характера шансов у неё было крайне мал", - сообщили представители организации.

Вторую птицу сейчас выхаживают специалисты, она также оказалась самкой и получили имя Электра.

"После рентгенографического исследования было установлено, что птица получила открытый внутрисуставной перелом с разрывом капсулы локтевого сустава и смещением лучевой-локтевой костей правого крыла; так же при ударе о землю ею был получен ушиб и обширная гематома в области грудины, левого плечевого сустава. Для выжившей Электры пока прогноз осторожный, ближайшая неделя будет напряжённой. Из-за сложного перелома сустава скорее всего птица не сможет снова вернуться в природу, но вопреки этому мы будем делать всё возможное для сохранения её жизни", - заверили в "Полнолунии".

Все неравнодушые казанцы могут помочь в лечении лебедя, реквизиты размещены в группе Центра реабилитации.