Медики заявили, что коронавирус может грозить бесплодием

Ученые Медицинского университета Цзинина заявили о таком возможном последствии коронавируса, как бесплодие.

Иследовав влияние вируса на детородные органы женщины, они пришли к выводу, что, поскольку органы репродуктивной системы имеют на поверхности клетки, содержащие белок АСЕ2, то они также могут инфицироваться. Именно к АСЕ2 прикрепляются "шипы" коронавируса, пишет "Российская газета" со ссылкой на работу ученых.

Исследователи изучили распределение и функции ACE2 в женской репродуктивной системе, и убедились, что АСЕ2 широко экспрессируется в ее органах. Исходя из этого, ученые делают вывод, что помимо воздушно-капельной и контактной передачи, существует также возможность передачи инфекции от матери ребенку, а также половым путем.

"Принимая во внимание эти функции, CoV-2019 может нарушить женские репродуктивные функции через регулирование ACE2", сообщается в опубликованной на Oxford Academic работе, - а значит, в теории, привести к бесплодию. Для более точных выводов необходимо длительное наблюдение за здоровьем переболевших коронавирусом молодых женщин", - сообщили медики.