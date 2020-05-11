С 12 мая наземный общественный транспорт в Казани будет работать до 22 часов. Об этом сообщают в Комитете по транспорту исполкома города.

Решение принято в связи с изменениями в режиме самоизоляции. Комитет по транспорту Казани совместно с перевозчиками увеличивает количество автобусов, трамваев и троллейбусов на маршрутах. С 12 мая выпуск общественного транспорта на маршруты составит 60 % по сравнению с выпуском в обычный рабочий день.

С конечных остановок в последний рейс наземный общественный транспорт будет отправляться в 22 часа, а не в 21.00 как сейчас.

Ранее сообщалось, что из-за новых мер, в частности, обязанности граждан носить маску в общественном транспорте, из-за ее отсутствия у пассажира или нежелания надеть средство индивидуальной защиты могут полностью остановить движение транспортного средства.