Новые меры: теперь в Казани из-за пассажира без маски могут остановить движение автобуса

Правоохранители в Казани рассказали о полномочиях кондукторов и водителей общественного транспорта. Так, согласно постановлению Кабмина РТ от 18 апреля гражданам запрещено находиться в общественном транспорте без масок и прочих средств защиты органов дыхания.

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин обратился к перевозчикам с просьбой усилить контроль за соблюдением этих требований.

9 мая прошло совещание руководства Госавтоинспекции МВД по РТ с главой ассоциации перевозчиков Татарстана, где был разработан план совместных действий. Так, если пассажир отказывается применить маску или покинуть транспортный салон, кондуктор должен сообщить об этом в полицию, а водитель имеет право принять меры плоть до прекращения движения транспорта.