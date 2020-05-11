В России введены новые меры поддержки семьям с детьми. О них президент РФ Владимир Путин рассказал сегодня в ходе онлайн-обращения к жителям страны.

Помимо выплат для семей, имеющих право на материнский капитал и для родителей, которые потеряли работу, введена единовременная помощь гражданам с детьми в возрасте от трех до 16 лет, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020. Ее можно получить с июня, а оформить через Портал Госуслуг с 12 мая. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей.

Также президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - до 6 751 рубля и установить ежемесячную выплату на детей до трех лет, у родителей которых нет права на материнский капитал. Выплата составит 5 тысяч рублей в месяц, ее будут получать в течение трех месяцев.

В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Добавим, что также дополнительные выплаты назначены сотрудникам социальных учреждений. Они получат от 10 до 60 тысяч.