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Фото скриншот с видеозаписи

Россиянам с детьми от трех до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей. Введены новые меры поддержки

11.05.2020, 17:04 2148 5 prokazan.ru
О них рассказал Владимир Путин

В России введены новые меры поддержки семьям с детьми. О них президент РФ Владимир Путин рассказал сегодня в ходе онлайн-обращения к жителям страны. 

Помимо выплат для семей, имеющих право на материнский капитал и для родителей, которые потеряли работу, введена единовременная помощь гражданам с детьми в возрасте от трех до 16 лет, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020. Ее можно получить с июня, а оформить через Портал Госуслуг с 12 мая. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей.

Также президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - до 6 751 рубля и установить ежемесячную выплату на детей до трех лет, у родителей которых нет права на материнский капитал. Выплата составит 5 тысяч рублей в месяц, ее будут получать в течение трех месяцев.

 В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей. 

Добавим, что также дополнительные выплаты назначены сотрудникам социальных учреждений. Они получат от 10 до 60 тысяч.

 

Дети Деньги Владимир Путин Новости России
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комментарии

Горожанин
2
11 мая 2020
17:17
За"али кормить их! Пусть идут работать! Думать надо головой, а не половыми органами!
Горожанин
2
11 мая 2020
17:25
А одиноким опять xeр по всей морде...
Горожанин
1
11 мая 2020
17:26
Ну правильно - пушечное мясо выкармливать надо, как же...
Горожанин
0
11 мая 2020
17:43
А татарстана это каснётся?
Горожанин
0
11 мая 2020
17:59
Одиноких надо штрафавать начать! Может тогда о семье думать будут
В ответ на комментарий пользователя
А одиноким опять xeр по всей морде...
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