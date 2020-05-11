В Казани за месяц в четыре раза выросла безработица. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города. На учете в Центре занятости населения Казани в качестве безработных зарегистрированы 16 тысяч 140 человек. Как отметил Мэр Казани Ильсур Метшин на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, показатель за месяц вырос в четыре раза, и это вызывает тревогу.

«Все говорит о том, что это только начало. Преодолев кризис по коронавирусу, мы будем бороться с последствиями экономического кризиса», - сказал Метшин.

Прирост безработных за декаду составил 1 776 человек, больше всего нетрудоустроенных граждан в Советском районе - 4 012 человек, Ново-Савиновском - 3 302 и Приволжском - 3 296 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,51% от численности рабочей силы.

С 1 марта статус безработного получили более 13 тысяч казанцев, при этом только 37% из них может оформить пособие по безработице в размере 12 130 рублей и дополнительные выплаты при наличии детей.

В число тех, кто не может получить данное пособие, входят ИП и самозанятые. Даже в случае закрытия ими предпринимательской деятельности в эти месяцы пособие по безработице для них будет назначено в минимальном размере, без выплаты дополнительного пособия на несовершеннолетних детей.