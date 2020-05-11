Наверх
COVID-19 в Татарстане
1761 заболевший
6 погибших
475 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

12:04, сегодня
Роспотребнадзор Татарстана о ношении масок и перчаток: «Не нравится - оставайтесь дома»
13:30, сегодня
В полиции Татарстана пообещали «самое серьезное внимание» соблюдению масочного и перчаточного режима
12:29, сегодня
На въездах в города Татарстана уберут блокпосты
11:52, сегодня
В Татарстане возобновляются межмуниципальные пассажирские перевозки
11:21, сегодня
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса, скончался еще один пациент
11:14, сегодня
В Татарстане скончался шестой пациент с коронавирусом. Он умер 9 мая
10:34, сегодня
Полмиллиона заболевших к концу мая: эксперты заявили, что отменять карантин пока рано
09:57, сегодня
В Татарстане отменяется система цифровых пропусков
09:41, сегодня
Курсирование электричек в Арск и Свияжск из Казани будет продлено
09:16, сегодня
В Альметьевске велосипедист погиб, налетев на конструкцию в виде георгиевской ленты
08:29, сегодня
Роспотребнадзор рассказал, какие меры предосторожности примут в этом году на ЕГЭ
00:01, сегодня
В Татарстане отменят ряд постановлений о мерах по предупреждению распространения коронавируса
19:58, 10.05.2020
Как татарстанцам отправить ребенка в детский сад с 12 мая: минздрав РТ утвердил порядок допуска
19:23, 10.05.2020
В Казани мужчины выгуливали крупную собаку без намордника - она напала на пуделя
18:24, 10.05.2020
В этом году в Казани могут пройти первые Игры стран СНГ
17:45, 10.05.2020
Что изменится в Татарстане с 12 мая: кабинет министров опубликовал постановление
17:22, 10.05.2020
Авиакомпания «Белавия» отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября
16:46, 10.05.2020
Пьяным пытался скрыться от полиции и утонул: проверяется версия смерти тренера по хоккею
16:33, 10.05.2020
Страшная авария под Казанью: две легковушки столкнулись лоб в лоб
15:52, 10.05.2020
Власти Татарстана расскажут, какие изменения будут в режиме самоизоляции
14:50, 10.05.2020
Фоторепортаж: как сотрудники МВД поздравляли казанских водителей с Днем Победы
14:48, 10.05.2020
Продвижения сайта и заработок в Tik Tok
14:06, 10.05.2020
Татарстанские медики получат материальную помощь за борьбу с коронавирусом
13:41, 10.05.2020
Завтра в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды - гроза и ветер
12:51, 10.05.2020
В Казани в Дербышках зажгли четвертый Вечный огонь и место выбрано не случайно
12:07, 10.05.2020
У соседей: в День Победы над Уфой изобразили французский флаг вместо российского
11:49, 10.05.2020
Набережные Челны догоняют Казань по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса
11:37, 10.05.2020
В России за сутки выявлено 11012 случаев коронавируса. Почти половина - контактные
11:27, 10.05.2020
За сутки в РТ выявлено 85 новых случаев коронавируса, выписано рекордное количество пациентов
11:01, 10.05.2020
«Вот это выдержка у полиции»: 9 мая в центре Казани остановили автоколонну с красными флагами
10:24, 10.05.2020
Новые меры: теперь в Казани из-за пассажира без маски могут остановить движение автобуса
09:48, 10.05.2020
В Татарстане легковушка протаранила КАМАЗ и обе машины загорелись
09:36, 10.05.2020
Казанцам дома не сидится: город оказался на 8 месте по индексу самоизоляции
08:22, 10.05.2020
Челнинский суд постановил заблокировать сайт, на котором продавали «жиросжигатель» с ядом
07:11, 10.05.2020
Накануне в Казани открыли памятник Советскому солдату высотой 9,5 метров
05:04, 10.05.2020
В центре Казани была попытка снести здание 19 века
19:18, 09.05.2020
В Татарстане от сильного ветра снесло крышу «Пятерочки»
17:20, 09.05.2020
На Татарстан надвигается гроза
16:55, 09.05.2020
В Альметьевском районе Татарстана подросток на мотоцикле сбил маленького ребенка
16:17, 09.05.2020
На автостоянке Кукморского района Татарстана загорелся трактор
15:10, 09.05.2020
В Казани вспыхнул склад строительных материалов
13:48, 09.05.2020
Соцсети: казанцы поддержали флешмоб «Флаг России»
13:21, 09.05.2020
Над Казанью пролетел прибывший с московского парада бомбардировщик-ракетоносец «Белый лебедь»
11:36, 09.05.2020
В Челнах зафиксировано 13 новых случаев заражения COVID-19
11:16, 09.05.2020
В Татарстане выявлено 88 новых случаев коронавируса
11:10, 09.05.2020
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
11:03, 09.05.2020
В Авиастроительном районе Казани образовалась гигантская свалка
10:41, 09.05.2020
Зюганов попросил президента об амнистии заключенных к 75-летию Победы
10:21, 09.05.2020
Автобусы Казани украсили символикой 75-летия Победы
09:58, 09.05.2020
Метшин поздравил казанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
09:39, 09.05.2020
Стало известно, когда в Татарстане возобновят работу суды
09:34, 09.05.2020
Наиль Магдеев поздравил жителей Челнов с Днем Победы
09:14, 09.05.2020
Минниханов поздравил татарстанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
08:56, 09.05.2020
В Нижнекамске 54 человека пострадали от укусов клещей
08:53, 09.05.2020
Соцсети: в Казани молодежь, несмотря на самоизоляцию, катается на водных лыжах
21:40, 08.05.2020
В Казани Черное озеро начали наполнять водой
21:09, 08.05.2020
Казанцы опустошили полки в закрывающемся гипермаркете «Карусель»
20:18, 08.05.2020
Житель Татарстана потерял 200 тысяч, пытаясь оформить кредит в несуществующем банке
18:30, 08.05.2020
На самоизоляции татарстанцы читают книги о браке и классику
17:12, 08.05.2020
Стало известно, когда в Татарстане заработают детские сады
16:20, 08.05.2020
В Татарстане двое мужчин ограбили своего друга, а затем скинули в погреб
16:10, 08.05.2020
Игорь Ознобихин “Я верю в Колю Наумова!”
15:22, 08.05.2020
Медики назвали симптом COVID-19, влияющий на тяжесть течения болезни
15:10, 08.05.2020
Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц
14:57, 08.05.2020
В Татарстане в ближайшие сутки ухудшится погода
14:34, 08.05.2020
В Казани закрывается один из гипермаркетов «Карусель». Известно, что будет на его месте
14:30, 08.05.2020
Минздрав РФ порекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в этом году
14:19, 08.05.2020
На одном из заводов Казани рабочего ударило током. Предприятие сделало заявление по этому поводу
14:06, 08.05.2020
В Набережных Челнах из окна выпал мужчина
14:02, 08.05.2020
На улицах Казани выросло число пассажирских автобусов
13:36, 08.05.2020
Названа стоимость строительства татарстанского участка трассы «Москва-Казань»
13:10, 08.05.2020
Tele2 поддерживает бизнес Татарстана рублем
13:08, 08.05.2020
В Казань прибыли вахтовики из Якутии. Их отправили на обсервацию
13:07, 08.05.2020
УФАС завел дело на исполнительный комитет Челнов
12:19, 08.05.2020
В Казани ветеранов поздравляют с помощью танков и «Катюш»
12:14, 08.05.2020
Главный праздник: список мероприятий в Казани на 9 мая и мнение горожан о переносе парада Победы
11:24, 08.05.2020
В Челнах зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19
11:00, 08.05.2020
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
10:59, 08.05.2020
В Татарстане выявлено 83 новых случаев коронавируса, умер еще один пациент с COVID-19
10:49, 08.05.2020
В Нижнекамске зарегистрирована первая смерть от COVID-19
10:32, 08.05.2020
Роспотребнадзор: раздельный сбор мусора может спровоцировать заражение коронавирусом
10:08, 08.05.2020
В Татарстане глава исполкома Сармановского района найден мертвым
09:20, 08.05.2020
Челнинец стал жертвой 15-летнего мошенника. Он принимал заказы на интим-услуги
09:16, 08.05.2020
Из-за пандемии в Челнах не состоится салют в честь Дня Победы
15:54, 07.05.2020
В Татарстане водитель КАМАЗа наехал на женщину. Она скончалась на месте
14:39, 07.05.2020
В Татарстане изменился размер прожиточного минимума
Фото скриншот с видеозаписи

В полиции Татарстана пообещали «самое серьезное внимание» соблюдению масочного и перчаточного режима

11.05.2020, 13:30 175 0 prokazan.ru

В Татарстане полиция усилит контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима на объектах торговли и общественного транспорта. С 12 мая в республике отменяется система цифровых пропусков, одновременно граждан обязывают носить маски и перчатки. О мерах контроля сегодня на онлайн-брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Проверкам подвергнутся ИП, юридические и должностные лица, которые по-прежнему должны ограничивать свою работу, а также те, кто уже может работать, но с определенными ограничениями. Количество, время и координаты проверок будут определять индивидуально. 

"Акцент будет на проведении частых сплошных локальных проверок порайонно. <...> Самое серьезное внимание могу обещать соблюдению гражданами и должностными лицами установленных ограничений масочного и перчаточного режима на объектах розничной торговли, в сфере оказания услуг, в транспортных средствах, включая такси, и в общественных местах",  - заявил Соколов. 

Также полиция проверит, как соблюдают требования такие организации в целом: они не должны допускать на свои объекты граждан без средств защиты, исключить скопление большого числа людей, обеспечить соблюдение социальной дистанции и возможность обработки гражданами рук дезинфекторами. Игнорирование требований повлечет ответственность по статье 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").  За все, что происходит на объекте, отвечают собственники, подчеркнул Соколов. Также он отметил, что ранее проведенные аналогичные проверки показали высокий уровень безответственности татарстанцев.

Напомним, что с 12 мая на въездах в города Татарстана свернут заслоны, а также разрешат межмуниципальные пассажирские перевозки.

Общественный транспорт Дороги Коронавирус Татарстан Казань Общество Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

На въездах в города Татарстана уберут блокпосты
В Татарстане возобновляются межмуниципальные пассажирские перевозки
Роспотребнадзор Татарстана о ношении масок и перчаток: «Не нравится - оставайтесь дома»
В Татарстане возобновляются межмуниципальные пассажирские перевозки
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса, скончался еще один пациент
Полмиллиона заболевших к концу мая: эксперты заявили, что отменять карантин пока рано
Курсирование электричек в Арск и Свияжск из Казани будет продлено
Роспотребнадзор рассказал, какие меры предосторожности примут в этом году на ЕГЭ
В Татарстане отменят ряд постановлений о мерах по предупреждению распространения коронавируса
Как татарстанцам отправить ребенка в детский сад с 12 мая: минздрав РТ утвердил порядок допуска
В Казани мужчины выгуливали крупную собаку без намордника - она напала на пуделя
В этом году в Казани могут пройти первые Игры стран СНГ
Что изменится в Татарстане с 12 мая: кабинет министров опубликовал постановление
Авиакомпания «Белавия» отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября
Страшная авария под Казанью: две легковушки столкнулись лоб в лоб
Власти Татарстана расскажут, какие изменения будут в режиме самоизоляции
Фоторепортаж: как сотрудники МВД поздравляли казанских водителей с Днем Победы
Завтра в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды - гроза и ветер
В Казани в Дербышках зажгли четвертый Вечный огонь и место выбрано не случайно
В России за сутки выявлено 11012 случаев коронавируса. Почти половина - контактные
За сутки в РТ выявлено 85 новых случаев коронавируса, выписано рекордное количество пациентов
«Вот это выдержка у полиции»: 9 мая в центре Казани остановили автоколонну с красными флагами
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:51, сегодня
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, сегодня
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
10:00, 06.05.2020
Я - #хозяинтарифа: казанцы рассказали, сколько они тратят на мобильную связь
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки
17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий
13:10, 03.05.2020
Российский эпидемиолог: прирост заболевших не означает углубления пандемии
08:57, 02.05.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
10:11, 25.04.2020
Россиянам посоветовали не планировать зарубежные поездки в этом году
12:49, 24.04.2020
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, 24.04.2020
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
14:41, 20.04.2020
В Минздраве РФ не поддерживают идею отмены самоизоляции сразу после прохождения пика коронавируса
16:10, 19.04.2020
«Наливайки» в жилых домах ждут новые ограничения. Их могут вводить власти регионов
13:13, 19.04.2020
Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
11:27, 19.04.2020
В России за сутки ощутимо выросло число случаев коронавируса, больше стало и летальных исходов
12:32, 17.04.2020
В России за сутки от коронавируса умер 41 человек, 10 - в Приволжском федеральном округе
11:04, 17.04.2020
Школьники в этом году не будут писать всероссийские проверочные работы
17:28, 16.04.2020
Власти Башкирии заявили, что режим самоизоляции продлится минимум до начала лета
11:18, 15.04.2020
За сутки только в трех регионах Приволжского федерального округа не прибавилось заболевших COVID-19
17:16, 14.04.2020
Госдума перенесла дату окончания Второй Мировой войны
11:30, 14.04.2020
В трех регионах Поволожья число заболевших COVID-19 превысило сотню. Также есть погибшие
18:32, 13.04.2020
Путин обозначил время, за которое российские регионы должны будут подготовиться к пику COVID-19
16:39, 12.04.2020
В Москве мужчина едва не выпал с 15 этажа, пытаясь сделать селфи
12:04, 12.04.2020
В Москве ограничили въезд в город жителям других регионов
13:35, 10.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки скончались двое пациентов с COVID-19, выявлено 119 случаев
13:31, 10.04.2020
Минздрав Башкирии: у 170 врачей и пациентов уфимской больницы предварительно выявили COVID-19
09:46, 10.04.2020
В Москве коронавирусом заболели служители шести храмов
17:05, 09.04.2020
В Таиланде женщина во второй раз заразилась коронавирусом