В Татарстане полиция усилит контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима на объектах торговли и общественного транспорта. С 12 мая в республике отменяется система цифровых пропусков, одновременно граждан обязывают носить маски и перчатки. О мерах контроля сегодня на онлайн-брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Проверкам подвергнутся ИП, юридические и должностные лица, которые по-прежнему должны ограничивать свою работу, а также те, кто уже может работать, но с определенными ограничениями. Количество, время и координаты проверок будут определять индивидуально.

"Акцент будет на проведении частых сплошных локальных проверок порайонно. <...> Самое серьезное внимание могу обещать соблюдению гражданами и должностными лицами установленных ограничений масочного и перчаточного режима на объектах розничной торговли, в сфере оказания услуг, в транспортных средствах, включая такси, и в общественных местах", - заявил Соколов.

Также полиция проверит, как соблюдают требования такие организации в целом: они не должны допускать на свои объекты граждан без средств защиты, исключить скопление большого числа людей, обеспечить соблюдение социальной дистанции и возможность обработки гражданами рук дезинфекторами. Игнорирование требований повлечет ответственность по статье 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). За все, что происходит на объекте, отвечают собственники, подчеркнул Соколов. Также он отметил, что ранее проведенные аналогичные проверки показали высокий уровень безответственности татарстанцев.

Напомним, что с 12 мая на въездах в города Татарстана свернут заслоны, а также разрешат межмуниципальные пассажирские перевозки.