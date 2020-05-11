На въездах в города Татарстана снимут заслоны. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальник полиции Алексей Соколов.

"С 1 апреля в 14 городах на въездах была организована работа 80 заслонов по контролю за соблюдением установленных требований водителями и пассажирами транспортных средств. С начала работы ими было проверено более 2, 3 миллионов граждан, выявлено почти 5 тысяч нарушений режима самоизоляции. На первоначальном этапе заслоны свою задачу выполнили. Принято решение: с 7 часов утра завтрашнего дня [12 мая] заслоны прекращают свою работу", - сообщил Соколов.

Напомним, что с 12 мая в Татарстане перестает действовать система цифровых пропусков, а также возобновляются межмуниципальные пассажирские перевозки.