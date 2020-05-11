Роспотребнадзор Татарстана о ношении масок и перчаток: «Не нравится - оставайтесь дома»

С 12 мая в Татарстане отменяется пропускной режим, однако обязательным становится ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции. Как подчеркнула на онлайн-брифинге глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, при выходе из дома маска должна быть у каждого, чтобы можно было надеть ее в случае контакта с прохожими.

"Сегодня та беспечность, которую демонстрируют наши жители, а часто и работники торговли, избегая ношения масок, будет пресекаться и жестко наказываться. И мы должны не стесняться делать замечания таким лицам. Возможно, они считают себя героями, демонстрируя, на их взгляд, смелость, не боясь заразиться коронавирусом. Но они могут быть источником заболевания. <...> Ответственность будет возложена на объекты торговли и общественного транспорта, которые будут допускать людей без средств индивидуальной защиты. Не нравятся если жителям такие правила, то тогда нужно продолжить режим самоизоляции, находиться дома, без перчаток, без масок и заказывая продукты питания по интернету. Выбор всегда есть", - заявила Марина Патяшина.

Татарстану удалось избежать взрывного роста заболеваемости, ситуацию оценивают как стабильную. На сегодняшний день средний прирост составляет 6%.

"Вирус никуда не денется, и мы должны научиться жить рядом с вирусом и защищаться от него", - подчеркнула Патяшина.