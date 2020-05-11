С 12 мая продлено курсирование электропоездов между Казанью, Арском, Свияжском и Тюрлемой. По данным Минтранса РТ, поезда будут ходить по следующему расписанию:

№ 6404 Казань – Арск отправлением в 8.15, прибытием в 9.57 ежедневно;

№ 6407 Арск – Казань отправлением в 10.55, прибытием в 12.39 ежедневно;

№ 6001 Казань – Тюрлема отправлением в 8.10, прибытием в 9.50 по субботам и воскресеньям;

№ 6001 Казань – Свияжск отправлением в 8.10, прибытием в 9.23 с понедельника по пятницу;

№ 6476 Тюрлема – Арск отправлением в 10.36, прибытием в 13.34 по субботам и воскресеньям;

№ 6476 Свияжск – Арск отправлением в 11.02, прибытием в 13.34 с понедельника по пятницу;

№ 6437 Арск – Казань отправлением в 17.00, прибытием в 18.48 ежедневно;

№ 6355 Казань – Свияжск отправлением в 10.28, прибытием в 11.50 ежедневно;

№ 6356 Свияжск – Казань отправлением в 14.20, прибытием в 15.35 ежедневно.

Напомним, что ранее эти электрички были введены временно на период майских праздников.